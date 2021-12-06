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Каждый раз перед выходом из дома: в Шотландии порекомендовали делать COVID-тест чаще

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Понедельник 06 декабря 2021 16:17
Каждый раз перед выходом из дома: в Шотландии порекомендовали делать COVID-тест чаще Фото: в Шотландии порекомендовали делать COVID-тест чаще (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Шотландии местных призвали чаще проходить тестирование на выявление коронавируса. Советуют делать быстрые тесты ежедневно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Herald.

По словам заместителя первого министра Шотландии Джона Суини, делать тест необходимо каждый раз перед выходом на встречу с другими людьми.

"Мы призываем людей чаще делать быстрые тесты с тест-полоской - не два раза в неделю, а гораздо чаще, когда планируются встречи с другими. Я делаю быстрый тест каждый день, если планирую выходить из дома и встречаться с людьми", - отметил Суини.

Как отметил заместитель первого министра, соответствующая практика будет добавлять уверенности в том, что человек будет чувствовать себя защищенным и не будет угрожать здоровью других.

Сегодня в Шотландии начали действовать новые карантинные правила. Отныне ночные клубы, концерты и другие массовые мероприятия можно посетить не только с сертификатом о вакцинации, но и с отрицательным тестом.

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