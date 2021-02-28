ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Массовая вакцинация уменьшит число больных коронавирусом на 92% - BioNTech

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 08:40
Массовая вакцинация уменьшит число больных коронавирусом на 92% - BioNTech Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

Массовая вакцинация населения от коронавируса позволит уменьшить количество инфицированных людей на 92%. Однако для того, чтобы замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования необходимо прививаться раз в год или полтора.

Об этом в интервью Bild заявил руководитель компании BioNTech Угур Шахин, ссылаясь на результаты нового исследования.

"После вакцинации количество людей, которые получают положительный ПЦР-тест на COVID-19 и являются заразными, уменьшается на 92%", - сказал Шахин.

По его словам, это доказывает, что пандемии можно эффективно сдерживать, если прививки получит достаточное количество людей.

Шахин добавил, что существующая вакцина может защитить и от новых опасных штаммов COVID-19.

"В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививка может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, даже сильнее штамм не сможет ее преодолеть ", - отметил он.

Напомним, Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19.

Кроме того, 23 февраля в Украину прибыла первую партия вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку в Украину 10 млн доз вакцины Novavax.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире вакцинация Коронавирус
NEWS
Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО
Маркарова надеется на поддержку США вступления Украины в НАТО
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма