Массовая вакцинация уменьшит число больных коронавирусом на 92% - BioNTech

Массовая вакцинация населения от коронавируса позволит уменьшить количество инфицированных людей на 92%. Однако для того, чтобы замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования необходимо прививаться раз в год или полтора.

Об этом в интервью Bild заявил руководитель компании BioNTech Угур Шахин, ссылаясь на результаты нового исследования.

"После вакцинации количество людей, которые получают положительный ПЦР-тест на COVID-19 и являются заразными, уменьшается на 92%", - сказал Шахин.

По его словам, это доказывает, что пандемии можно эффективно сдерживать, если прививки получит достаточное количество людей.

Шахин добавил, что существующая вакцина может защитить и от новых опасных штаммов COVID-19.

"В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививка может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, даже сильнее штамм не сможет ее преодолеть ", - отметил он.