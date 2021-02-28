ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Масова вакцинація зменшить число хворих на коронавірус на 92% - BioNTech

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 08:40
Масова вакцинація зменшить число хворих на коронавірус на 92% - BioNTech Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

Масова вакцинація населення від коронавірусу дозволить зменшити кількість інфікованих людей на 92%. Однак для того, щоб уповільнити поширення вірусу в майбутньому і зменшити рівень інфікування необхідно робити раз у рік або півтора.

Про це в інтерв'ю Bild заявив керівник компанії BioNTech Угур Шахін, посилаючись на результати нового дослідження.

"Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на COVID-19 і є заразними, зменшується на 92%", - сказав Шахін.

За його словами, це доводить, що пандемії можна ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатню кількість людей.

Шахін додав, що існуюча вакцина може захистити і від нових небезпечних штамів COVID-19.

"У разі появи небезпечного штаму, дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Таке посилення щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, навіть сильніше штам не зможе її подолати ", - зазначив він.

Нагадаємо, Угур Шахін закликав забезпечити довгострокові виробничі потужності для забезпечення населення щепленнями від COVID-19.

Крім того, 23 лютого в Україну прибула першу партія вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував поставку в Україну 10 млн доз вакцини Novavax.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцинація Коронавірус
NEWS
Маркарова сподівається на підтримку США вступу України до НАТО
Маркарова сподівається на підтримку США вступу України до НАТО
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму