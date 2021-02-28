Масова вакцинація зменшить число хворих на коронавірус на 92% - BioNTech

Масова вакцинація населення від коронавірусу дозволить зменшити кількість інфікованих людей на 92%. Однак для того, щоб уповільнити поширення вірусу в майбутньому і зменшити рівень інфікування необхідно робити раз у рік або півтора.

Про це в інтерв'ю Bild заявив керівник компанії BioNTech Угур Шахін, посилаючись на результати нового дослідження.

"Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на COVID-19 і є заразними, зменшується на 92%", - сказав Шахін.

За його словами, це доводить, що пандемії можна ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатню кількість людей.

Шахін додав, що існуюча вакцина може захистити і від нових небезпечних штамів COVID-19.

"У разі появи небезпечного штаму, дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Таке посилення щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, навіть сильніше штам не зможе її подолати ", - зазначив він.