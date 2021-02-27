Разработчик Pfizer представил долгосрочный план по борьбе с COVID
Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19. Украина договаривается о поставках 10 млн доз этой вакцины.
Об этом сообщает Bild.
По его словам, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.
"Во-первых, необходимо непрекращающееся производство вакцины, чтобы имелось достаточное ее количество для повторных прививок и для обеспечения ей других стран. Во-вторых, мы должны быть в состоянии производить быстро адаптированную вакцину в случае возникновения супермутаций", - указал глава компании BioNTech.
Он также рассказал о возможности изменений схем введения препарата.
"Если появятся критические виды, простой стратегией может быть введение третьей дозы текущей вакцины. Такая вакцинация может вызвать сильную иммунную защиту", - сказал Шахин.
Как известно, 23 февраля в Украину прибыла первую партия вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку в Украину 10 млн доз вакцины Novavax.