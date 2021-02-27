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Разработчик Pfizer представил долгосрочный план по борьбе с COVID

Новина українською → Берлин, Суббота 27 февраля 2021 23:05
Разработчик Pfizer представил долгосрочный план по борьбе с COVID Фото: вакцина от коронавируса Pfizer (flickr by Marco Verch)
Автор: Артур Родивилов

Разработчик вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19. Украина договаривается о поставках 10 млн доз этой вакцины.

Об этом сообщает Bild.

По его словам, в ближайшие годы следует уделять внимание двум важным направлениям борьбы с пандемией.

"Во-первых, необходимо непрекращающееся производство вакцины, чтобы имелось достаточное ее количество для повторных прививок и для обеспечения ей других стран. Во-вторых, мы должны быть в состоянии производить быстро адаптированную вакцину в случае возникновения супермутаций", - указал глава компании BioNTech.

Он также рассказал о возможности изменений схем введения препарата.

"Если появятся критические виды, простой стратегией может быть введение третьей дозы текущей вакцины. Такая вакцинация может вызвать ​​сильную иммунную защиту", - сказал Шахин.

Как известно, 23 февраля в Украину прибыла первую партия вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку в Украину 10 млн доз вакцины Novavax.

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