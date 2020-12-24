Массовая кибератака России затронула правительства США всех уровней

Хакерская атака РФ через программы компании SolarWinds затронула внутренние сети федерального правительства США, правительств штатов и местных органов власти. Компании по кибербезопасности сообщили об атаке в середине декабря, позднее спецслужбы США подтвердили информацию.

Об этом сообщает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США.

Оно призвало организации отдать приоритет действиям по выявлению и разрешению угрозы.

Помимо государственных учреждений, атака через SolarWinds затронута критические объекты инфраструктуры и другие организации частного сектора, указано на сайте ведомства.

Напомним, недавно на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия. Американский генпрокурор также рассказал о похищении данных Министерства финансов США.

Кроме того, в команде Байдена заговорили о введении новых санкций против России из-за кибератак на США. Россию могут наказать после инаугурации Байдена.