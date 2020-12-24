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Масова кібератака Росії торкнулася урядів США всіх рівнів

Автор: Артур Родивилов

Хакерська атака РФ через програми компанії SolarWinds торкнулася внутрішніх мереж федерального уряду США, урядів штатів та місцевих органів влади. Компанії з кібербезпеки повідомили про атаку в середині грудня, пізніше спецслужби США підтвердили інформацію.

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Про це повідомляє Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури США.

Воно закликало організації віддати пріоритет дій щодо виявлення і вирішення загрози.

Крім державних установ, атака через SolarWinds порушила критичні об'єкти інфраструктури та інші організації приватного сектора, зазначено на сайті відомства.

Нагадаємо, нещодавно на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія. Американський генпрокурор також розповів про викрадення даних Міністерства фінансів США.

Крім того, в команді Байдена заговорили про введення нових санкцій проти Росії через кібератаки на США. Росію можуть покарати після інавгурації Байдена.

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Новини України хакерикібератака