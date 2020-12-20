ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Команда Байдена рассматривает санкции против РФ за кибератаки, - Reuters

Вашингтон, Воскресенье 20 декабря 2020 23:09
Команда Байдена рассматривает санкции против РФ за кибератаки, - Reuters
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает вариант введения новых санкционных мер против России. После вступления на пост глава Белого дома рассмотрит несколько вариантов наказания РФ за взлом правительственных агентств и компаний США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По его словам, ответ США должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников.

Однако санкционные меры в то же время должны позволить избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами. В качестве ответа США Байден может рассмотреть: экономические меры и ответные кибератаки против России.

"Для создания эффективного сдерживания и снижение вероятности кибершпионажа в будущем", - цитирует источник агентство.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые работают, вероятно, на российское правительство, сломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступный трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли про хакерские атаки. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) выявило хакерскую атаку на правительственные сети.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Джозеф БайденкибератакаСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь