Массовая драка во Франкфурте: пятеро пострадавших и 39 задержанных

Фото: полиция ФРГ (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Сначала люди отдыхали, а потом у фонтана на площади произошла драка

Во Франкфурте (Германия) во время масштабной вечеринки на свежем воздухе произошла драка. Полиция задержала 39 человек.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, на Оперной площади города находились около 3 тысяч человек. Сначала люди отдыхали, а потом у фонтана на площади произошла драка.

Один из участников вечеринки упал на землю и продолжал лежать, что побудило полицию вмешаться. Затем несколько человек начали бросать в офицеров бутылки и скандировали "ACAB" (с англ. "All Cops Are Bastards" - "Все полицейские - ублюдки").

В результате пять офицеров получили ранения.

Напомним, в центре Киева недавно неизвестные устроили драку со стрельбой.

Кроме того, в Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба, в результате инцидента от огнестрельного ранения в голову погиб 58-летний местный житель.

Кроме того, в конце мая в Броварах произошла перестрелка из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.