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В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 11:51
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой
Фото: полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)

В результате конфликта есть пострадавшие

В центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой. Столкновения произошли на Бессарабской площади.

Об этом информирует сообщество "Киев оперативный" в своем Facebook.

"Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города - в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - указано в сообщении.

При этом сама суть конфликта неизвестна.

Также сообщество распространило видео драки в своем Telegram. Осторожно, видео демонстрирует насилие и жестокость.

Представитель столичной полиции Оксана Блищик сообщила РБК-Украина, что пока не располагает информацией по поводу этого события. Агентство пытается получить комментарий от пресс-службы полиции Киева.

Напомним, в конце мая в Броварах произошла перестрелка из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

Как писало РБК-Украина, в перестрелке в Броварах принимали участие сотрудники четырех охранных фирм Киева; Министерство внутренних дел аннулировало лицензии этих фирм.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины КиевдракаСтрельба
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