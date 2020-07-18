ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Черновцах во время драки застрелили мужчину

Черновцы, Суббота 18 июля 2020 21:59
В Черновцах во время драки застрелили мужчину
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

От огнестрельного ранения скончался местный житель

В Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба. В результате инцидента от огнестрельного ранения в голову погиб 58-летний местный житель.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Черновицкой области.

Правоохранители разыскали предполагаемого стрелка. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживал в Черновицкой области. Подозреваемого доставили в отделение полиции.

Полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 и статьи 263 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Напомним, стрельба в Киеве произошла сегодня вечером; нетрезвый пассажир такси стрелял в водителя.

Кроме того, стрельбу в Херсоне устроил нетрезвый мужчина; ранения получил несовершеннолетний.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЧерновцыпреступленияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь