ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Масова бійка в Франкфурті: п'ятеро постраждалих та 39 затриманих

Франкфурт, Неділя 19 липня 2020 15:59
Масова бійка в Франкфурті: п'ятеро постраждалих та 39 затриманих
Фото: поліція ФРН (facebook.com-BundespolizeiKarriere)
Автор: Анастасия Рокитна

Спочатку люди відпочивали, а потім біля фонтану на площі сталась бійка

У Франкфурті (Німеччина) під час масштабної вечірки на свіжому повітрі сталась бійка. Поліція затримала 39 осіб.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, на Оперній площі міста перебувало близько 3 тисячі осіб. Спочатку люди відпочивали, а потім біля фонтану на площі сталась бійка.

Один з учасників вечірки впав на землю і продовжував лежати, що спонукало поліцію втрутитися. Потім кілька людей почали кидати в офіцерів пляшки.

В результаті п'ять офіцерів отримали поранення.

Нагадаємо, у центрі Києва нещодавно невідомі влаштували бійку зі стріляниною.

Крім того, у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

Крім того, в кінці травня у Броварах сталася перестрілка через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України бійкаФранкфурт-на-Майне
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся