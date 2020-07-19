Масова бійка в Франкфурті: п'ятеро постраждалих та 39 затриманих

Фото: поліція ФРН (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Спочатку люди відпочивали, а потім біля фонтану на площі сталась бійка

У Франкфурті (Німеччина) під час масштабної вечірки на свіжому повітрі сталась бійка. Поліція затримала 39 осіб.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, на Оперній площі міста перебувало близько 3 тисячі осіб. Спочатку люди відпочивали, а потім біля фонтану на площі сталась бійка.

Один з учасників вечірки впав на землю і продовжував лежати, що спонукало поліцію втрутитися. Потім кілька людей почали кидати в офіцерів пляшки.

В результаті п'ять офіцерів отримали поранення.

Нагадаємо, у центрі Києва нещодавно невідомі влаштували бійку зі стріляниною.

Крім того, у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

Крім того, в кінці травня у Броварах сталася перестрілка через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.