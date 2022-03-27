Массовая депортация. РФ сообщила о вывозе около 440 000 жителей оккупированных территорий Украины

"Министерство обороны оккупанта рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ. Основаниями для перемещения рашисты называют "обращения посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона", - написала Денисова.

Как рассказала омбудсмен, ссылаясь на заявления начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, только за минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено более 19,6 тысяч мирных жителей, из них 3 300 детей.

"В целом рашистский военный отмечает о вывозе 439 420 мирных жителей из "опасных районов Украины", из которых 91 673 - дети, из Мариуполя "от беспредела, устроенного националистами" перемещено 98 081 лицо, в том числе за прошедшие сутки 4 183 человека", - указала Денисова.

Она отметила, что масштабы принудительного перемещения сопоставимы лишь с депортацией, проводившейся Гитлером во время Второй мировой войны.

"Страна-оккупант цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц из оккупированной территории", - отметила Денисова.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в Херсоне готовят депортацию армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Их намерены вывезти в Крым.

При этом, ранее в горсовете Мариуполя заявили, что оккупанты вывозят мирных жителей в Россию. Армия РФ уже незаконно депортировала 15 тысяч горожан.

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