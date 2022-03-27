Масова депортація. РФ заявляє про вивезення близько 440 000 жителів окупованих територій України

"Міністерство оборони окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ. Підставами для переміщення рашисти називають "звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона", - написала Денісова.

Як розповіла омбудсмен, посилаючись на заяви начальника Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайла Мізінцева, тільки за минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій та Луганській областях вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів, з них 3 300 дітей.

"Загалом рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителів "з небезпечних районів України", з яких 91 673 - діти, з Маріуполя "від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, у тому числі за минулу добу 4 183 особи", - вказала Денісова.

Вона зазначила, що масштаби примусового переміщення співставні лише з депортацією, що проводилася Гітлером під час Другої світової війни.

"Країна-окупант цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Херсоні готують депортацію вірмен, азербайджанців і турків-месхетинців. Їх мають намір вивезти до Криму.

При цьому раніше в міськраді Маріуполя заявили, що окупанти вивозять мирних жителів до Росії. Армія РФ вже незаконно депортувала 15 тисяч містян.

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