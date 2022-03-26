Оккупанты готовят депортацию армян, азербайджанцев и турок из Херсона в Крым

Российские оккупанты в Херсоне готовят депортацию армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Их намерены вывезти в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, эти шаги являются преступными.

"По имеющейся информации, оккупанты запланировали показательную акцию. Собираются принудительно депортировать из Херсона в оккупированный украинский Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев", - отметила Верещук.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона писала, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. А в городе ведутся ожесточенные бои.

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