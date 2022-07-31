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Массированный обстрел Николаева: есть жертва и раненые, подробности атаки

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Николаев, Воскресенье 31 июля 2022 09:30
Массированный обстрел Николаева: есть жертва и раненые, подробности атаки Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В результате массированного обстрела Николаева этой ночью погиб один человек, еще два получили ранения. Повреждены ряд объектов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. Предварительно, один человек погиб, два - получили ранения", - написал Ким.

По его словам, в результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома.

"На местах прилетов возникло несколько пожаров - загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется", - добавил Ким.

Отметим, что до этого сообщения в эфире телемарафона мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по предварительным данным два человека погибли, а три получили ранения.

Самый большой обстрел Николаева

Напомним, сегодня ночью Николаев, по словам городского головы, подвергся едва ли не сильнейшему обстрелу за все время войны. Мощные взрывы раздавались в городе после часа ночи и около пяти утра.

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