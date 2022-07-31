Масований обстріл Миколаєва: є жертва та поранені, подробиці атаки

Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва цієї ночі загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Пошкоджені низка об'єктів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві - отримали поранення", - написав Кім.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено ряд об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки.

"На місцях прильотів виникло кілька пожеж - зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди. Детальна інформація уточнюється", - додав Кім.

Зазначимо, що до цього повідомлення в ефірі телемарафону мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що за попередніми даними дві людини загинули, а три отримали поранення.

Найбільший обстріл Миколаєва

Нагадаємо, сьогодні вночі Миколаїв, за словами міського голови, піддався чи не найсильнішому обстрілу за весь час війни. Потужні вибухи лунали в місті після першої години ночі та близько п'ятої ранку.

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