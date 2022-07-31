ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Массированный обстрел Николаева: взрываются кассетные снаряды, начались пожары

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 31 июля 2022 02:24
Массированный обстрел Николаева: взрываются кассетные снаряды, начались пожары Фото: в Николаеве раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты вечером реактивными системами залпового огня обстреляли Николаев. Ночью атаки продолжились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг" и Telegram мэра Александра Сенкевича.

Пострадали окрестности города и береговая линия в одном из микрорайонов областного центра.

В Николаеве ночью 31 июля снова прогремели взрывы.

"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды", - сообщил мэр города.

Пока известно о нескольких пожарах в местах "прилетов". Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков, отметил он.

Воздушная тревога продолжается.

Ранее войска РФ кассетными снарядами обстреляли Николаев и также спальный район. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. В результате погибли люди, многие получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника