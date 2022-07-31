Масований обстріл Миколаєва: вибухають касетні снаряди, почалися пожежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування" Південь " і Telegram мера Олександра Сєнкевича.

Постраждали околиці міста і берегова лінія в одному з мікрорайонів обласного центру.

У Миколаєві вночі 31 липня знову прогриміли вибухи.

"Миколаїв масовано обстрілюють. З початку тривоги в місті лунають вибухи, в тому числі касетні снаряди", - повідомив мер міста.

Поки відомо про декілька пожеж в місцях "прильотів". Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі і уламків, зазначив він.

Повітряна тривога триває.

Раніше війська РФ касетними снарядами обстріляли Миколаїв і також спальний район. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. В результаті загинули люди, багато хто отримав поранення.

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