Массированные удары по Украине авиация РФ утром нанесла из Беларуси: детали

Сообщается, что первый запуск сегодня был примерно в 03:45 с воздуха.

"Вероятно, вылеты бомбардировщиков с РФ, потому что о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было", - говорится в сообщении.

По их данным схема могла быть такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ.

"Почему люди не слышали истребителей/бомбардировщиков - вероятно на большой высоте работали, и могли наблюдать только после запуска ракет (есть специфический следует, что сопровождается звуком, похожим на взрыв)", - поясняется в сообщении.

Впрочем, сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси мониторинговая группа пока не указывает, но сообщает о времени уже известных пусков:

05:35-05:38 - со стороны Наровли (продолжается работа российских ВВС и запуски ракет в сторону Украины. 4 ракеты были запущены),

05:45 - звук истребителей, движущихся от границы с Украиной (наравне) в сторону Мозыря,

05:55 - Наровля, еще две ракеты запущены авиацией,

05:59 - Наровля, пуск еще двух ракет.

Напомним, сегодня утром Россия массово била ракетами по Украине. В частности, нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области.

Добавим, также ракетным атакам подверглась и Житомирская область.

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