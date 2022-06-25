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Массированные удары по Украине авиация РФ утром нанесла из Беларуси: детали

Фото: массированные удары по Украине авиация РФ утром нанесла из Беларуси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Массированный удар по Украине авиация России нанесла с территории Беларуси. "Прилеты" были утром, в частности, в Черниговской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу Беларускі Гаюн.

Сообщается, что первый запуск сегодня был примерно в 03:45 с воздуха.

"Вероятно, вылеты бомбардировщиков с РФ, потому что о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было", - говорится в сообщении.

По их данным схема могла быть такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ.

"Почему люди не слышали истребителей/бомбардировщиков - вероятно на большой высоте работали, и могли наблюдать только после запуска ракет (есть специфический следует, что сопровождается звуком, похожим на взрыв)", - поясняется в сообщении.

Впрочем, сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси мониторинговая группа пока не указывает, но сообщает о времени уже известных пусков:

  • 05:35-05:38 - со стороны Наровли (продолжается работа российских ВВС и запуски ракет в сторону Украины. 4 ракеты были запущены),
  • 05:45 - звук истребителей, движущихся от границы с Украиной (наравне) в сторону Мозыря,
  • 05:55 - Наровля, еще две ракеты запущены авиацией,
  • 05:59 - Наровля, пуск еще двух ракет.

Напомним, сегодня утром Россия массово била ракетами по Украине. В частности, нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области.

Добавим, также ракетным атакам подверглась и Житомирская область.

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ЖитомирБеларусьЧерниговская областьракетный удар