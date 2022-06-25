Масовані удари по Україні авіація РФ вранці завдала з Білорусі: деталі

Повідомляється, що перший запуск сьогодні був приблизно о 03:45 з повітря.

"Імовірно, вильоти бомбардувальників з РФ, тому що про зльоти з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було", - йдеться в повідомленні.

За їх даними, схема могла бути такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ.

"Чому люди не чули винищувачів/бомбардувальників - ймовірно на великій висоті працювали, і могли спостерігати тільки після запуску ракет (є специфічний слід, що супроводжується звуком, схожим на вибух)", - пояснюється в повідомленні.

Втім, скільки всього було запусків з боку території Білорусі моніторингова група поки не вказує, але повідомляє про час вже відомих пусків:

05:35-05:38 - з боку Наровлі (продовжується робота російських ВПС та запуски ракет у бік України. 4 ракети було запущено),

05:45 - звук винищувачів, що рухаються від кордону з Україною (Нарівлі) у бік Мозиря,

05:55 - Нарівля, ще дві ракети запущені авіацією,

05:59 - Нарівля, пуск ще двох ракет.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія масово била ракетами по Україні. Зокрема, завдала ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області.

Додамо, також ракетним атакам піддалась і Житомирська область.

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