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Массированная ракетная атака России на Украину 25-26 июня: появилась карта

Фото: крылатая ракета РФ (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение 25-26 июня российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине, что стало одним из крупнейших и наиболее скоординированных авиаударов за последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание, ссылаясь на данные украинской разведки разместило карту, на которой показано с каких направлений и куда были нанесены ракетные удары по Украине 25-26 июня.

По данным разведки, шесть российских ударных бомбардировщиков Ту-22М3 взлетели с аэродрома Шайковка в Калужской области России, пролетели над Смоленском, а затем вошли в воздушное пространство Беларуси.

Когда самолеты оказались примерно в 30 милях от границы с Украиной, они выпустили не менее 12 крылатых ракет, прежде чем вернуться в воздушное пространство России.

В воскресенье российские войска совершили первое нападение на украинскую столицу за последние несколько недель. Представитель командования ВВС Украины заявил, что ракеты большой дальности были выпущены с самолетов, летевших над Каспийским морем, которое находится более чем в 1,4 км к юго-востоку от Киева.

Как известно, в ночь на 25 июня и утром Украина подверглась массированным ракетным ударам. Россия ударила по Житомирской, Черниговской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской области. Подробнее - в статье РБК-Украина.

Также утром 26 июня российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. Как оказалось, оккупанты ударили по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. В результате обстрелов погиб один человек, еще несколько жителей столицы получили ранения.

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