Масована ракетна атака Росії на Україну 25-26 червня: з'явилася карта

Протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Видання, посилаючись на дані української розвідки, розмістило карту, на якій показано з яких напрямків і куди було завдано ракетних ударів по Україні 25-26 червня.
За даними розвідки, шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.
Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.
У неділю російські війська здійснили перший напад на українську столицю за останні кілька тижнів. Представник командування ВПС України заявив, що ракети великої дальності були випущені з літаків, що летіли над Каспійським морем, яке знаходиться більш ніж за 1,4 км на південний схід від Києва.
Як відомо, у ніч на 25 червня і вранці Україна зазнала масованих ракетних ударів. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській області. Докладніше - у статті РБК-Україна.
Також вранці 26 червня російські війська завдали кількох ракетних ударів по Києву. Як виявилося, окупанти ударили по житловому будинку в Шевченківському районі та дитячому садку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще кілька мешканців столиці отримали поранення.
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