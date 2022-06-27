Масована ракетна атака Росії на Україну 25-26 червня: з'явилася карта

Видання, посилаючись на дані української розвідки, розмістило карту, на якій показано з яких напрямків і куди було завдано ракетних ударів по Україні 25-26 червня.

За даними розвідки, шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.

У неділю російські війська здійснили перший напад на українську столицю за останні кілька тижнів. Представник командування ВПС України заявив, що ракети великої дальності були випущені з літаків, що летіли над Каспійським морем, яке знаходиться більш ніж за 1,4 км на південний схід від Києва.