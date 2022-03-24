Масштабный пожар в Тростянце из-за обстрелов не удается потушить до сих пор, - глава ОВА

Он отметил, что очень большой пожар на одном из предприятий в захваченном оккупантами городе продолжается до сегодняшнего дня.

"К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать ГСЧСникам, пожарным для того, чтобы прекратить этот пожар", - говорится в видеообращении Живицкого.

Также он рассказал, что российские военные разместили свою артиллерию в Боромлянской общине, и оттуда продолжают - уже не первые сутки - расстреливать Тростянецкую общину.

Видео: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации в области и что происходит в Тростянце