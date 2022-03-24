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Масштабный пожар в Тростянце из-за обстрелов не удается потушить до сих пор, - глава ОВА

Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Владимир Костырин

Тростянец остается самой горячей точкой Сумской области уже третьи сутки подряд, и вспыхнувший вечером 22 марта большой пожар на предприятии на территории общины не удается потушить до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Он отметил, что очень большой пожар на одном из предприятий в захваченном оккупантами городе продолжается до сегодняшнего дня.

"К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать ГСЧСникам, пожарным для того, чтобы прекратить этот пожар", - говорится в видеообращении Живицкого.

Также он рассказал, что российские военные разместили свою артиллерию в Боромлянской общине, и оттуда продолжают - уже не первые сутки - расстреливать Тростянецкую общину.

Видео: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации в области и что происходит в Тростянце

Напомним, ранее глава ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий в интервью РБК-Украина рассказал о терроре жителей Сумской области российскими оккупантами и масштабах разрушений.

Также мы писали, что перед этим Живицкий рассказал, что в Тростянецкой общине российские оккупанты совершают настоящий геноцид против мирного населения.

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