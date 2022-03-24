RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Масштабну пожежу в Тростянці через обстріли не вдається загасити досі, - глава ОВА

Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Володимир Костирін

Тростянець залишається найгарячішою точкою Сумської області вже третю добу поспіль, і велику пожежу, що спалахнула ввечері 22 березня на підприємстві на території громади, не вдається загасити досі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

Він зазначив, що дуже велика пожежа на одному з підприємств у захопленому окупантами місті триває до сьогоднішнього дня.

"На жаль, через обстріли, через бойові дії неможливо туди доїхати ДСНСникам, пожежникам для того, щоб припинити цю пожежу", - йдеться у відеозверненні Живицького.

Також він розповів, що російські військові розмістили свою артилерію в Боромлянській громаді, і звідти продовжують - вже не першу добу - розстрілювати Тростянецьку громаду.

Відео: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області та що відбувається в Тростянці

Нагадаємо, раніше голова ОДА (ОВА) Дмитро Живицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів про терор жителів Сумської області російськими окупантами та масштабах руйнувань.

Також ми писали, що перед цим Живицький розповів, що у Тростянецькій громаді російські окупанти здійснюють справжній геноцид проти мирного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьПожежаВійна Росії проти України