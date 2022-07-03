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Масштабный обстрел Славянска: появились первые данные о погибших и раненых

Последствия обстрела Славянска (фото: Getty Images/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

В результате масштабного обстрела российских оккупантов Славянска Донецкой области 3 июля 6 человек погибли и 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко "Суспильному".

"Там также был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому оставаться людям на территории области опасно", - сказала она.

По словам Игнатченко, возможности для эвакуации сейчас есть.

"Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их в Днепр или дальше во Львов", - напомнила спикер.

Как сообщалось, 3 июля Славянск (Донецкая область) попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.

Также утром воскресенья, 3 июля, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город попадает под удар РСЗО "Смерч" второй день подряд.

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