Масштабний обстріл Слов'янська: з'явились перші дані по загиблих та поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко "Суспільному".

"Там також був надпотужний обстріл цього міста. Тому, залишатися людям на території області небезпечно", - сказала вона.

За словами Ігнатченко, можливості для евакуації зараз є.

"Люди можуть записатися в списки, сісти на автобус і доїхати до Покровська, звідти курсує евакуаційний потяг, який направить їх до Дніпра або далі до Львова", - нагадала речниця.