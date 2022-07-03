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Масштабний обстріл Слов'янська: з'явились перші дані по загиблих та поранених

Наслідки обстрілу Слов'янська (фото: Getty Images/ілюстрація)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті масштабного обстрілу російських окупантів Слов’янська Донецької області 3 липня попередньо 6 людей загинули та 15 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко "Суспільному".

"Там також був надпотужний обстріл цього міста. Тому, залишатися людям на території області небезпечно", - сказала вона.

За словами Ігнатченко, можливості для евакуації зараз є.

"Люди можуть записатися в списки, сісти на автобус і доїхати до Покровська, звідти курсує евакуаційний потяг, який направить їх до Дніпра або далі до Львова", - нагадала речниця.

Як повідомлялось, 3 липня Слов'янськ (Донецька область) потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.

Також вранці неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто потрапляє під удар РСЗВ "Смерч" другий день поспіль.

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