Масштабные учения России и Беларуси "Запад-2021" представляют угрозу для Европы, - ОП

Он сообщил, что Россия продолжает обострять ситуацию на Донбассе, в результате чего гибнут украинские военные. Также он проинформировал посла Канады о скоплении войск РФ у границ Украины.

Машовец заявил, что угрозу евроатлантической безопасности составляют масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь этого года и имеют агрессивный характер.

"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями", - считает он.

Заместитель главы ОП отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, в частности военные учения Украины и НАТО, а также повышение уровня боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.