Масштабні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" становлять загрозу для Європи, - ОП

Він повідомив, що Росія продовжує загострювати ситуацію на Донбасі, в результаті чого гинуть українські військові. Також він проінформував посла Канади про скупчення військ РФ біля кордонів України.

Машовець заявив, що загрозу євроатлантичній безпеці становлять масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень цього року та мають агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", - вважає він.

Заступник голови ОП зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, зокрема військові навчання України та Альянсу, а також підвищення рівня бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.