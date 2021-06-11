Масштабную схему по ввозу в Украину "евроблях" разоблачили в Волынской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении руководителю одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. За 600 долларов он "помогал" водителям растаможить автомобиль на иностранной регистрации.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей без соответствующих оснований и документов. За каждую такую машину он получал 600 долларов США",- говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.
Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В случае доказательства вины пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.
Фото: задержание руководителя одного из подразделений Луцкого пограничного отряда (dbr.gov.ua)
Ранее стало известно, что в Сумской области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины. За якобы "пригон евроблях" они брали практически полную стоимость авто.
Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы. При ввозе автомобилей с иностранной регистрацией они требовали у водителей деньги за не создание искусственных препятствий при оформлении.