UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Масштабную схему по ввозу в Украину "евроблях" разоблачили в Волынской области

Автор: Мария Кучерявец

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении руководителю одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. За 600 долларов он "помогал" водителям растаможить автомобиль на иностранной регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей без соответствующих оснований и документов. За каждую такую машину он получал 600 долларов США",- говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.

Фото: задержание руководителя одного из подразделений Луцкого пограничного отряда (dbr.gov.ua)

Ранее стало известно, что в Сумской области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины. За якобы "пригон евроблях" они брали практически полную стоимость авто.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы. При ввозе автомобилей с иностранной регистрацией они требовали у водителей деньги за не создание искусственных препятствий при оформлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины подозрениерастаможкаевробляхиГБР