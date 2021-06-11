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Масштабну схему з ввезення в Україну "євроблях" викрили у Волинській області

Автор: Марія Кучерявець

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону. За 600 доларів він "допомагав" водіям розмитнювати авто на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів без відповідних підстав та документів. За кожне таке авто він брав 600 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Фото: затримання керівника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону (dbr.gov.ua)

Раніше стало відомо, що в Сумській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які продавали неіснуючі машини. За нібито "пригон євроблях" вони брали практично повну вартість авто.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила посадовців Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми. Під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією вони вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення.

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