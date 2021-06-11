Масштабну схему з ввезення в Україну "євроблях" викрили у Волинській області

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону. За 600 доларів він "допомагав" водіям розмитнювати авто на іноземній реєстрації.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів без відповідних підстав та документів. За кожне таке авто він брав 600 доларів США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.
Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).
У разі доведення вини прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.
Фото: затримання керівника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону (dbr.gov.ua)
Раніше стало відомо, що в Сумській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які продавали неіснуючі машини. За нібито "пригон євроблях" вони брали практично повну вартість авто.
Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила посадовців Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми. Під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією вони вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення.