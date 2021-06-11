Масштабну схему з ввезення в Україну "євроблях" викрили у Волинській області

"Прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів без відповідних підстав та документів. За кожне таке авто він брав 600 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Фото: затримання керівника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону (dbr.gov.ua)