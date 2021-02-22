ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция накрыла продавцов фейковых "евроблях". Обманули людей на 1 млн гривен

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 18:32
Полиция накрыла продавцов фейковых "евроблях". Обманули людей на 1 млн гривен Фото: задержание мошенников (cyberpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Сумской области разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины. За якобы пригон "евроблях" они брали практически полную стоимость авто.

Об этом говорится в сообщении на сайте киберполиции.

Сообщается, что мошенники на платформе объявлений в интернете выставляли на продажу автомобили с пробегом из Европы при условии частичной предоплаты. После первого платежа заказчика заверяли, что за машиной уже выехали. После этого присылали заранее смонтированные видео и просили второй платеж. В итоге мошенники получали почти полную стоимость заказа и "исчезали".

"Таким образом злоумышленники обманули 24-х граждан более чем на миллион гривен", - говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях работники полиции провели обыски. Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях". РБК-Украина писало, что он предлагает.

Кроме того, в Украине хотят существенно снизить штрафы за нерастаможенные "евробляхи".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия мошенничество Киберполиция евробляхи
NEWS
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ