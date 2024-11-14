Масштабну пожежу у Полтавській області після атаки гасили понад 100 рятувальників (фото)

Нічна атака ворога

В ніч на 14 листопада російські війська випустили по Україні 59 ударних дронів та невідомих безпілотників. ППО працювала у Сумській, харківській, Полтавській та Київській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили 21 дрон. Ще 38 ворожих дронів були локаційно втрачено.

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