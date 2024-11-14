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Масштабну пожежу у Полтавській області після атаки гасили понад 100 рятувальників (фото)

Фото: у Полтавській області виникла пожежа після атаки РФ (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни ввечері 13 листопада атакували Полтавську область. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Полтавській області.

Окупанти завдали удару по промисловому об’єкту. Там спалахнула сильна пожежа. Станом на ранок вогонь вдалося загасити.

Як повідомили у ДСНС, пожежу гасили понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

 

Фото: у Полтавській області загасили пожежу після атаки (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Нагадаємо, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін ввечері 13 листопада повідомив про удар по промисловому обʼєкту. За його словами, був атакований об'єкт у Миргородському районі.

 

Нічна атака ворога

В ніч на 14 листопада російські війська випустили по Україні 59 ударних дронів та невідомих безпілотників. ППО працювала у Сумській, харківській, Полтавській та Київській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили 21 дрон. Ще 38 ворожих дронів були локаційно втрачено.

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Полтавська областьДСНСПожежаВійна в УкраїніАтака дронів