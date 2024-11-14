Масштабный пожар в Полтавской области после атаки тушили более 100 спасателей (фото)

Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту. Там вспыхнул сильный пожар. По состоянию на утро огонь удалось потушить.

Как сообщили в ГСЧС, пожар тушили более 100 спасателей и 27 единиц техники. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Фото: в Полтавской области потушили пожар после атаки (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Напомним, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин вечером 13 ноября сообщил об ударе по промышленному объекту. По его словам, был атакован объект в Миргородском районе.