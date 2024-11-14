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Масштабный пожар в Полтавской области после атаки тушили более 100 спасателей (фото)

Фото: в Полтавской области возник пожар после атаки РФ (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне вечером 13 ноября атаковали Полтавскую область. В результате удара возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Полтавской области.

Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту. Там вспыхнул сильный пожар. По состоянию на утро огонь удалось потушить.

Как сообщили в ГСЧС, пожар тушили более 100 спасателей и 27 единиц техники. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

 

Фото: в Полтавской области потушили пожар после атаки (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Напомним, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин вечером 13 ноября сообщил об ударе по промышленному объекту. По его словам, был атакован объект в Миргородском районе.

 

Ночная атака врага

В ночь на 14 ноября российские войска выпустили по Украине 59 ударных дронов и неизвестных беспилотников. ПВО работала в Сумской, харьковской, Полтавской и Киевской областях.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 дрон. Еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.

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Полтавская областьГСЧСПожарВойна в УкраинеАтака дронов