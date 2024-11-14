Росія вночі запустила 59 безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 14 листопада російські терористи атакували України 59-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами невстановленого типу. Протиповітряній обороні (ППО) наразі вдалось збити 21 БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що ворог запускав безпілотники із районів російського Курська.

Станом на 08:30, як й згадувалось вище, підтверджено збиття 21-го безпілотника в межах:

Сумської;

Харківської;

Полтавської;

Київської областей.

Ще 38 ворожих дронів були локаційно втрачено.

Обстріли України

З моменту початку повномасштабного вторгнення регулярні обстріли українських населених пунктів стали частиною повсякденного життя. Атаки здійснюються різними видами озброєння: зокрема, це ракети, керовані авіабомби (КАБ) і безпілотники-камікадзе, що завдають шкоди як цивільним об'єктам, так і критичній інфраструктурі.

Крім того, в останні місяці значно зросла кількість нічних нападів із застосуванням дронів. Така тактика створює додаткову загрозу для мирного населення, посилюючи ризики їхньої безпеки.

11 листопада, терорист здійснив пуски ракет з імітацією ударів. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД), Росія готова до нової хвилі масованих обстрілів.