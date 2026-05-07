Масштабну пожежу у лісах Карпат локалізували на третій день (фото)

Що відомо про пожежу на Закарпатті

Нагадаємо, пожежа у лісах Карпат спалахнула ще 5 травня.

Спочатку вогонь охопив близько 15 гектарів, однак через суху погоду та вітер полум’я почало стрімко поширюватися. Уже наступного дня площа займання зросла до 75 гектарів.

На боротьбу з вогнем одразу кинули великі сили. Спочатку до гасіння залучили 128 рятувальників, 19 одиниць техніки та авіацію ДСНС. Згодом на допомогу прибули підрозділи з сусідніх областей - Львівської та Івано-Франківської.

У повітрі пожежу гасив літак, а на землі рятувальникам допомагали місцеві жителі. Загалом до ліквідації займання залучили 352 людей та 48 одиниць техніки.

Тим часом у Закарпатській обласній прокуратурі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу - перевіряється інформація про підпал.