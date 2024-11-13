Росія не має достатньої кількості сил для перелому в Курській області, - ISW

У відомстві зазначили, що нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області "не є значним перегином" - армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

Нещодавно українські офіційні особи та західні ЗМІ повідомили, що Росія зосередила в Курській області близько 50 тисяч військовослужбовців, зокрема близько 8-10 тисяч військових Північної Кореї. Ці сили Москва планує задіяти для витіснення ЗСУ з території РФ до кінця січня 2025 року. Джерела припускають, що Росія не перекинула жоден із підрозділів цих сил зі Східної України.

За оцінками українських джерел, у вересні та жовтні 2024 року російські війська зосередили в Курській області від 30 тисяч до 50 тисяч військовослужбовців. Серед них - близько 35 тисяч військових Північного угруповання російських військ, що діяли у Курській, Брянській, Бєлгородській областях та на півночі Харківської області до входа ЗСУ в Курську область у серпні 2024 року.

Один із військовослужбовців ЗСУ 11 листопада заявив, що російські сили також передислоковують додаткові елементи 104-го повітряно-десантного полку (76-ї дивізії ВДВ) та кілька батальйонів 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія) із західної частини Запорізької області до Курської області. Однак в ISW зазначили, що на момент написання цього звіту, незалежних ознак цих передислокацій не спостерігалося.

В Інституті також зазначили, що всередині жовтня 2024 року зафіксували повідомлення про те, що підрозділи 177-го морського піхотного полку діяли поблизу Часів Яру.

"11 листопада речник оперативного командування "Північ" полковник Вадим Мисник повідомив, що російські військові часто перекидають нові резерви до Курської області через великі втрати особового складу і техніки. Однак ці резерви, ймовірно, призначені для заміни втрат особового складу, а не для суттєвого посилення наявного угруповання російських військ у цьому регіоні", - йдеться у звіті ISW.