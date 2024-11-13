У России нет достаточного количества сил для перелома в Курской области, - ISW

Численность военной группировки россиян в Курской области не является катастрофической, поскольку они накапливали эти силы в течение длительного времени. Не фиксируется и переброски большого числа подразделений РФ из фронта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В ведомстве отметили, что недавние оценки западных и украинских экспертов касательно численности российской группировки войск в Курской области "не является значительным перегибом" - армия РФ уже несколько месяцев собирает силы для будущего контрнаступления и вытеснения ВСУ с российской территории.
Недавно украинские официальные лица и западные СМИ сообщили, что Россия сосредоточила в Курской области около 50 тысяч военнослужащих, в том числе около 8-10 тысяч военных Северной Кореи. Эти силы Москва планирует задействовать для вытеснения ВСУ с территории РФ до конца января 2025 года. Источники предполагают, что Россия не перебросила ни одного подразделения этих сил из Восточной Украины.
По оценкам украинских источников, в сентябре и октябре 2024 года российские войска сосредоточили в Курской области от 30 тысяч до 50 тысяч военнослужащих. Среди них - около 35 тысяч военных Северной группировки российских войск, действовавших в Курской, Брянской, Белгородской областях и на севере Харьковской области до входа ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.
Один из военнослужащих ВСУ 11 ноября заявил, что российские силы также передислоцируют дополнительные элементы 104-го воздушно-десантного полка (76-й дивизии ВДВ) и несколько батальонов 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия) из западной части Запорожской области в Курскую область. Однако в ISW отметили, что на момент написания этого отчета, независимых признаков этих передислокаций не наблюдалось.
В Институте также отметили, что в середине октября 2024 года зафиксировали сообщение о том, что подразделения 177-го морского пехотного полка действовали вблизи Часов Яра.
"11 ноября представитель оперативного командования "Север" полковник Вадим Мысник сообщил, что российские военные часто перебрасывают новые резервы в Курскую область из-за больших потерь личного состава и техники. Однако эти резервы, вероятно, предназначены для замены потерь личного состава, а не для существенного усиления имеющейся группировки российских войск в этом регионе", - отмечается в отчете ISW.
6 августа Силы обороны Украины перешли границу Украины с Курской областью и взяли под контроль десятки населенных пунктов. В плен также были взяты тысячи военных РФ.
Сначала российский диктатор Владимир Путин приказал освободить захваченные ВСУ районы Курской области до 1 октября. Однако реализовать это не удалось.
По данным издания The Telegraph, диктатор направил для "освобождения" Курской области 50 тысяч солдат. Путин хочет вернуть Курскую область под контроль до 20 января 2025 года - дня инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.
В конце октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в составе крупной группировки войск РФ в Курской области сейчас действуют 8 тысяч северокорейских солдат.
В то же время, по данным официального Киева, в Курской области находится 11 тысяч солдат КНДР.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.