У России нет достаточного количества сил для перелома в Курской области, - ISW

В ведомстве отметили, что недавние оценки западных и украинских экспертов касательно численности российской группировки войск в Курской области "не является значительным перегибом" - армия РФ уже несколько месяцев собирает силы для будущего контрнаступления и вытеснения ВСУ с российской территории.

Недавно украинские официальные лица и западные СМИ сообщили, что Россия сосредоточила в Курской области около 50 тысяч военнослужащих, в том числе около 8-10 тысяч военных Северной Кореи. Эти силы Москва планирует задействовать для вытеснения ВСУ с территории РФ до конца января 2025 года. Источники предполагают, что Россия не перебросила ни одного подразделения этих сил из Восточной Украины.

По оценкам украинских источников, в сентябре и октябре 2024 года российские войска сосредоточили в Курской области от 30 тысяч до 50 тысяч военнослужащих. Среди них - около 35 тысяч военных Северной группировки российских войск, действовавших в Курской, Брянской, Белгородской областях и на севере Харьковской области до входа ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

Один из военнослужащих ВСУ 11 ноября заявил, что российские силы также передислоцируют дополнительные элементы 104-го воздушно-десантного полка (76-й дивизии ВДВ) и несколько батальонов 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия) из западной части Запорожской области в Курскую область. Однако в ISW отметили, что на момент написания этого отчета, независимых признаков этих передислокаций не наблюдалось.

В Институте также отметили, что в середине октября 2024 года зафиксировали сообщение о том, что подразделения 177-го морского пехотного полка действовали вблизи Часов Яра.

"11 ноября представитель оперативного командования "Север" полковник Вадим Мысник сообщил, что российские военные часто перебрасывают новые резервы в Курскую область из-за больших потерь личного состава и техники. Однако эти резервы, вероятно, предназначены для замены потерь личного состава, а не для существенного усиления имеющейся группировки российских войск в этом регионе", - отмечается в отчете ISW.