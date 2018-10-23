Після ДТП на Печерську за медичною допомогою звернулися 3 людини

Фото: місце ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Водій крану, який протаранив автівки, розповів, що у вантажівки відмовили гальма

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві пошкоджено 17 автівок, за допомогою лікарів звернулися троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу столичної поліції.

Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства.

Фото: місце ДТП

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено 17 автівок. Троє осіб звернулись до лікарів за медичною допомогою. Двом з них надано допомогу на місці без госпіталізації", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки сталося масштабне ДТП за участю багатьох транспортних засобів. За викликом виїхали патрульні поліцейські, лікарі та спеціалізована слідча група.

"Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства. Поліцейські проводять огляд події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди", - повідомили у поліції.

Додамо, що відомості про автопригоду зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Нагадаємо, в Києві на бульварі Лесі Українки автокран протаранив близько десятка автомобілів, в результаті аварії є потерпілий. У коментарі РБК-Україна речник столичної поліції Оксана Блищик підтвердила інформацію про одного постраждалого.

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві автомобіль в'їхав в ліхтарний стовп, в результаті чого загинули дві людини. Інцидент стався на проспекті Ватутіна.

Агентство також повідомляло, що у вересні на Окружній дорозі Києва автомобіль протаранив зупинку громадського транспорту. Відзначається, що машина врізалася в торговий кіоск, який розташований на зупинці транспорту "Електронмаш" на Петропавлівській Борщагівці.