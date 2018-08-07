Масштабное ДТП в Днепропетровской области: двое погибли, 13 травмированы

Audi врезался в автобус с пассажирами

В результате аварии в Днепропетровской области сегодня, 7 августа, погибли двое человек, еще 13 травмированы. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 18:00. По предварительным данным, водитель Audi проигнорировал дорожный знак "стоп", когда выезжал на трассу с второстепенной, и вьехал в пассажирский автобус.

Автобус направлялся из Днепра в Каменский. На момент аварии в нем находилось 25 пассажиров. От удара автобус перевернулся на бок. На место аварии прибыли несколько бригад "скорой", которые оказывают помощь пострадавшим. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

Напомним, 20 июля в Житомирской области авария произошла на трассе Киев - Чоп. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибли, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Кроме этого, в Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек.