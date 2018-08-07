Масштабна ДТП у Дніпропетровській області: двоє загинули, 13 травмовані

Audi врізався в автобус із пасажирами

Внаслідок аварії у Дніпропетровській області сьогодні, 7 серпня, загинули двоє людей, ще 13 травмовані. Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася близько 18:00. За попередніми даними, водій Audi проігнорував дорожній знак "стоп", коли виїжджав на трасу з другорядної, і в'їхав у пасажирський автобус.

Автобус прямував з Дніпра до Кам’янського. На момент аварії у ньому перебувало 25 пасажирів. Від удару автобус перекинувся на бік. На місце аварії прибули кілька бригад "швидкої", які надають допомогу потерпілим. Обставини аварії з'ясовує поліція.

Нагадаємо, 20 липня у Житомирській області аварія сталася на трасі Київ - Чоп. Рейсовий пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом. Серед пасажирів автобуса 10 осіб загинуло, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Крім цього, у Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб.