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Масштабний удар по Полтаві. Експерт оцінив, чи можна уникнути таких випадків та який вихід

Полтава, Середа 04 вересня 2024 17:11
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Масштабний удар по Полтаві. Експерт оцінив, чи можна уникнути таких випадків та який вихід Фото: росіяни вбили понад 50 осіб у Полтаві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко
Експерт: Олександр Мусієнко

В умовах війни повністю уникнути обстрілів з боку ворога не вдасться. Проте Україна може мінімізувати ризики

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Чи можливо таких випадків уникати взагалі? На жаль, під час війни стовідсотково виключити, що у нас не буде втрат, неможливо. В тому числі в навчальних центрах і на полігонах вищих навчальних військових закладах. Але безумовно треба працювати над тим, щоб мінімізувати і вжити всіх заходів, щоб навіть якщо щось відбудеться, не було такої кількості загиблих", - сказав він, коментуючи масштабний обстріл Полтави 3 вересня.

Як нагадав експерт, нещодавно президент заявляв, що в Україні немає проблем з мобілізацією, особливо після ухвалення закону і коли він набув чинності. Це означає, що навчальні центри в принципі заповнені.

"Тобто ми ж навчаємо велику кількість військових тут. Звичайно можна розглянути варіант, коли в Харкові учнів відправили під землю навчатися. Можливо, треба більше обладнувати сховища і підземні бункери. Але в ідеалі, щоб наші партнери відкрили двері, і якомога більше військових проходили підготовку там. Тому, я думаю, це був би вихід, саме перенесення на територію країн НАТО, це був би найдієвіший інструмент", - пояснив Мусієнко.

Масштабний удар по Полтаві

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Полтаві. Російські окупанти використали балістику.

Під удар ворога потрапила будівля навчального центру, сусідня лікарня, також частково була зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку у Полтаві. Як пояснили у Міністерстві оборони, через застосування окупантами балістики часу між повітряною тривогою та ударом було мало. Люди, які йшли до укриття, потрапили під обстріл.

Станом на ранок 4 вересня кількість жертв у Полтаві зросла до 53. Поранення отримали майже 300 осіб.

Детальніше про удар по Полтаві та його наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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