Масштабний удар по Полтаві. Експерт оцінив, чи можна уникнути таких випадків та який вихід

"Чи можливо таких випадків уникати взагалі? На жаль, під час війни стовідсотково виключити, що у нас не буде втрат, неможливо. В тому числі в навчальних центрах і на полігонах вищих навчальних військових закладах. Але безумовно треба працювати над тим, щоб мінімізувати і вжити всіх заходів, щоб навіть якщо щось відбудеться, не було такої кількості загиблих", - сказав він, коментуючи масштабний обстріл Полтави 3 вересня.

Як нагадав експерт, нещодавно президент заявляв, що в Україні немає проблем з мобілізацією, особливо після ухвалення закону і коли він набув чинності. Це означає, що навчальні центри в принципі заповнені.

"Тобто ми ж навчаємо велику кількість військових тут. Звичайно можна розглянути варіант, коли в Харкові учнів відправили під землю навчатися. Можливо, треба більше обладнувати сховища і підземні бункери. Але в ідеалі, щоб наші партнери відкрили двері, і якомога більше військових проходили підготовку там. Тому, я думаю, це був би вихід, саме перенесення на територію країн НАТО, це був би найдієвіший інструмент", - пояснив Мусієнко.