Масштабный удар по Полтаве. Эксперт оценил, можно ли избежать таких случаев и какой выход
В условиях войны полностью избежать обстрелов со стороны врага не получится. Однако Украина может минимизировать риски
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Можно ли таких случаев избегать вообще? К сожалению, во время войны стопроцентно исключить, что у нас не будет потерь, невозможно. Но, безусловно, нужно работать над тем, чтобы минимизировать и принять все меры, чтобы даже если что-то произойдет, не было такого количества погибших", - сказал он, комментируя масштабный обстрел Полтавы 3 сентября.
Как напомнил эксперт, недавно президент заявлял, что в Украине нет проблем с мобилизацией, особенно после принятия закона и когда он вступил в силу. Это значит, что учебные центры в принципе заполнены.
"То есть мы учим большое количество военных здесь. Конечно можно рассмотреть вариант, когда в Харькове учеников отправили под землю учиться. Возможно, нужно больше оборудовать хранилища и подземные бункеры. Но в идеале, чтобы наши партнеры открыли двери, и как можно больше военных проходили подготовку там. Поэтому, я думаю, это был бы выход, именно перенос на территорию стран НАТО, это был бы самый действенный инструмент", - объяснил Мусиенко.
Масштабный удар по Полтаве
Напомним, вчера, 3 сентября, российская армия нанесла ракетный удар по Полтаве. Российские оккупанты использовали баллистику.
Под удар врага попало здание учебного центра, соседняя больница, также частично разрушено одно из зданий Института связи в Полтаве. Как объяснили в Министерстве обороны, из-за применения оккупантами баллистики времени между воздушной тревогой и ударом было мало. Люди, которые шли к укрытию, попали под обстрел.
По состоянию на утро 4 сентября количество жертв в Полтаве возросло до 53. Ранения получили почи 300 человек.
Детальнее об ударе по Полтаве и его последствиях - в материале РБК-Украина.
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