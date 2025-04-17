Масштабний штурм РФ провалився: бійці НГУ знищили понад 240 окупантів і купу техніки

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на лінії фронту зафіксували понад сто бойових зіткнень. Найактивнішими напрямками залишились:

Покровський,

Торецький,

Лиманський,

Новопавлівський.

Також, Генштаб повідомив, що тривають активні бойові дії у Курській області. Там за добу українські сили відбили 17 атак росіян.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни фактично розпочали новий наступ на Харківську та Сумську області.

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