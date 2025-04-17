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Масштабный штурм РФ провалился: бойцы НГУ уничтожили более 240 оккупантов и кучу техники

Фото: бойцы "Червоной Калины" на Покровском направлении отбили штурм оккупантов (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы "Червоной Калини" на Покровском направлении дали отпор масштабному штурму российских оккупантов. Украинские защитники разбили более 240 врагов и огромное количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

"Сегодня гвардейцы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" дали мощный отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении", - сообщил Пивненко.

Он заявил, что враг бросил в бой большое количество техники. По его словам, на этот раз большинство это были боевые бронированные машины и мотоциклы. А также около двух рот живой силы.

"Однако, наши защитники показали настоящий профессионализм и несокрушимость! Результаты боя впечатляют", - добавил командующий НГУ.

Предварительно подтверждены потери:

  • более 240 оккупантов поражено (безвозвратные и санитарные);

Уничтожена техника врага:

  • 96 мотоциклов,
  • 21 боевая бронированная машина;
  • 2 ед. автомобильной техники;
  • 2 артиллерийские системы.

"Этот бой - очередное доказательство слаженных и профессиональных действий наших защитников, которые держат фронт! Бойцы "Червоной Калины" действуют четко и безжалостно к врагу, защищая каждый клочок родной земли", - добавил Пивненко.

Ситуация на фронте

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировали более ста боевых столкновений. Самыми активными направлениями остались:

  • Покровский,
  • Торецкий,
  • Лиманское,
  • Новопавловское.

Также, Генштаб сообщил, что продолжаются активные боевые действия в Курской области. Там за сутки украинские силы отбили 17 атак россиян.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне фактически начали новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

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