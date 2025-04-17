Масштабный штурм РФ провалился: бойцы НГУ уничтожили более 240 оккупантов и кучу техники

"Сегодня гвардейцы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона Калина" дали мощный отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении", - сообщил Пивненко.

Он заявил, что враг бросил в бой большое количество техники. По его словам, на этот раз большинство это были боевые бронированные машины и мотоциклы. А также около двух рот живой силы.

"Однако, наши защитники показали настоящий профессионализм и несокрушимость! Результаты боя впечатляют", - добавил командующий НГУ.

Предварительно подтверждены потери:

более 240 оккупантов поражено (безвозвратные и санитарные);

Уничтожена техника врага:

96 мотоциклов,

21 боевая бронированная машина;

2 ед. автомобильной техники;

2 артиллерийские системы.

"Этот бой - очередное доказательство слаженных и профессиональных действий наших защитников, которые держат фронт! Бойцы "Червоной Калины" действуют четко и безжалостно к врагу, защищая каждый клочок родной земли", - добавил Пивненко.