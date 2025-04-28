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Масштабний блекаут у Європі. У Португалії причиною вважають рідкісне явище

Ілюстративне фото: у кількох країнах Європи пропало світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Масштабні відключення світла в Іспанії, Португалії та Андоррі могли статися через рідкісне атмосферне явище.

Про це йдеться в заяві оператора енергосистеми Португалії REN, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Оператор вважає, що блекаут у кількох європейських країнах був викликаний несправністю в іспанській електромережі. Сама ж несправність пов'язана з "рідкісним атмосферним явищем".

За даними REN, в Іспанії через екстремальні температурні коливання було зафіксовано "аномальні коливання" у високовольтних лініях.

Оператор назвав це "індукованими атмосферними коливаннями" - явище, коли атмосферні зміни (наприклад, зміни температури або тиску) впливають на роботу електричних ліній. У цьому випадку це призвело до коливань у дуже високовольтних проводах, що порушило їхню нормальну роботу.

У компанії також уточнили, що, з огляду на складність проблеми, на повну нормалізацію роботи мережі може піти до тижня. При цьому португальські ЗМІ повідомляють, що світла не буде до трьох днів.

Блекаут у Європі

Нагадаємо, 28 квітня деякі європейські країни опинилися без електропостачання. Блекаут фіксується у великих містах Іспанії, Португалії та не тільки.

Поки що точної причини такого збою офіційно не називали. В Іспанії вже розглядають можливість того, що до блекауту призвела кібератака.

Детальніше про відключення світла в Європі - в матеріалі РБК-Україна.

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ІспаніяПортугалияВимкнення світлаБлекаут