Масштабний блекаут у Європі. У Португалії причиною вважають рідкісне явище

Масштабні відключення світла в Іспанії, Португалії та Андоррі могли статися через рідкісне атмосферне явище.
Про це йдеться в заяві оператора енергосистеми Португалії REN, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Оператор вважає, що блекаут у кількох європейських країнах був викликаний несправністю в іспанській електромережі. Сама ж несправність пов'язана з "рідкісним атмосферним явищем".
За даними REN, в Іспанії через екстремальні температурні коливання було зафіксовано "аномальні коливання" у високовольтних лініях.
Оператор назвав це "індукованими атмосферними коливаннями" - явище, коли атмосферні зміни (наприклад, зміни температури або тиску) впливають на роботу електричних ліній. У цьому випадку це призвело до коливань у дуже високовольтних проводах, що порушило їхню нормальну роботу.
У компанії також уточнили, що, з огляду на складність проблеми, на повну нормалізацію роботи мережі може піти до тижня. При цьому португальські ЗМІ повідомляють, що світла не буде до трьох днів.
Нагадаємо, 28 квітня деякі європейські країни опинилися без електропостачання. Блекаут фіксується у великих містах Іспанії, Португалії та не тільки.
Поки що точної причини такого збою офіційно не називали. В Іспанії вже розглядають можливість того, що до блекауту призвела кібератака.
Детальніше про відключення світла в Європі - в матеріалі РБК-Україна.
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