Масштабный блэкаут в Европе. В Португалии причиной считают редкое явление

Масштабные отключения света в Испании, Португалии и Андорре могли произойти из-за редкого атмосферного явления.
Об этом сказано в заявлении оператора энергосистемы Португалии REN, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Оператор считает, что блэкаут в нескольких европейских странах был вызван неисправностью в испанской электросети. Сама же неисправность связана с "редким атмосферным явлением".
По данным REN, в Испании из-за экстремальных температурных колебаний были зафиксированы "аномальные колебания" в высоковольтных линиях.
Оператор назвал это "индуцированными атмосферными колебаниями" - явление, когда атмосферные изменения (например, изменения температуры или давления) влияют на работу электрических линий. В данном случае это привело к колебаниям в очень высоковольтных проводах, что нарушило их нормальную работу.
В компании также уточнили, что, учитывая сложность проблемы, на полную нормализацию работы сети может уйти до недели. При этом португальские СМИ сообщают, что света не будет до трех дней.
Напомним, 28 апреля некоторые европейские страны оказались без электроснабжения. Блэкаут фиксируется в крупных городах Испании, Португалии и не только.
Пока что точной причины такого сбоя официально не называли. В Испании уже рассматривают возможность того, что к блэкауту привела кибератака.
Детальнее об отключениях света в Европе - в материале РБК-Украина.
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