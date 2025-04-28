Масштабный блэкаут в Европе. В Португалии причиной считают редкое явление

Оператор считает, что блэкаут в нескольких европейских странах был вызван неисправностью в испанской электросети. Сама же неисправность связана с "редким атмосферным явлением".

По данным REN, в Испании из-за экстремальных температурных колебаний были зафиксированы "аномальные колебания" в высоковольтных линиях.

Оператор назвал это "индуцированными атмосферными колебаниями" - явление, когда атмосферные изменения (например, изменения температуры или давления) влияют на работу электрических линий. В данном случае это привело к колебаниям в очень высоковольтных проводах, что нарушило их нормальную работу.

В компании также уточнили, что, учитывая сложность проблемы, на полную нормализацию работы сети может уйти до недели. При этом португальские СМИ сообщают, что света не будет до трех дней.