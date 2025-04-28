Масштабный блэкаут в Европе. В Португалии причиной считают редкое явление
Масштабные отключения света в Испании, Португалии и Андорре могли произойти из-за редкого атмосферного явления.
Об этом сказано в заявлении оператора энергосистемы Португалии REN, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Оператор считает, что блэкаут в нескольких европейских странах был вызван неисправностью в испанской электросети. Сама же неисправность связана с "редким атмосферным явлением".
По данным REN, в Испании из-за экстремальных температурных колебаний были зафиксированы "аномальные колебания" в высоковольтных линиях.
Оператор назвал это "индуцированными атмосферными колебаниями" - явление, когда атмосферные изменения (например, изменения температуры или давления) влияют на работу электрических линий. В данном случае это привело к колебаниям в очень высоковольтных проводах, что нарушило их нормальную работу.
В компании также уточнили, что, учитывая сложность проблемы, на полную нормализацию работы сети может уйти до недели. При этом португальские СМИ сообщают, что света не будет до трех дней.
Блэкаут в Европе
Напомним, 28 апреля некоторые европейские страны оказались без электроснабжения. Блэкаут фиксируется в крупных городах Испании, Португалии и не только.
Пока что точной причины такого сбоя официально не называли. В Испании уже рассматривают возможность того, что к блэкауту привела кибератака.
Детальнее об отключениях света в Европе - в материале РБК-Украина.
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