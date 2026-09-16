Масштабні збитки через ШІ: Meta запускає платні функції в усіх соцмережах

На відміну від програми Meta Verified, яка орієнтувалася переважно на блогерів та публічних осіб, новий сервіс розрахований на пересічних користувачів.

Головна мета компанії - монетизувати мобільний досвід мільйонів людей та компенсувати гігантські витрати на розробку ШІ.

Ексклюзивні функції та генерація відео

Підписка Meta One об'єднує в собі попередні окремі плани (Instagram Plus, Facebook Plus та WhatsApp Plus) та додає розширені можливості штучного інтелекту.

Серед ключових фішок

Сповіщення про перегляд Stories конкретними людьми та можливість зберігати публікації до 48 годин.

Розширена генерація та редагування зображень через Meta AI.

Генерація відео за допомогою нових моделей Muse та доступ до інструменту Restyle в Instagram.

Понад 50 ексклюзивних функцій на старті з подальшим розширенням для смарт-окулярів та інших сервісів.

Безкоштовне використання Meta AI у додатках залишиться, але з суворими лімітами.

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Тарифи для звичайних користувачів та бізнесу

Компанія запропонувала гнучку градацію цін:

Для звичайних користувачів: базова підписка Instagram Plus коштує 3,99 долара на місяць, основний тариф Meta One Core - 7,99 долара на місяць, а просунутий план Premium із максимальними лімітами ШІ - 19,99 долара на місяць.

Для авторів та бізнесу: чотирирівнева система починається від 14,99 долара на місяць (план Essential із галочкою верифікації та ШІ-ботом Business Agent).

Тариф Advanced коштує 49,99 долара на місяць, а корпоративні плани Expert та Max для великих команд оцінили у 149 доларів та 499 доларів на місяць відповідно.

Чому Meta вимушена змінювати ціни?

Запуск платних тарифів відбувся на тлі фінансових труднощів IT-гіганта.

У останньому квартальному звіті компанія зафіксувала падіння вільного грошового потоку на 8 мільярдів доларів порівняно з минулим роком - усе через колосальні інвестиції у ШІ-технології.

Ситуацію ускладнює підрозділ Reality Labs, який займається метавсесвітом: лише за останній квартал його операційні збитки склали 4,62 мільярда доларів, а сумарні втрати за 6 років перевищили 80 мільярдів доларів.