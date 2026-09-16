Масштабні збитки через ШІ: Meta запускає платні функції в усіх соцмережах

Meta офіційно випустила нову платну підписку Meta One, яка відкриває розширений доступ до функцій штучного інтелекту в Instagram, Facebook і WhatsApp.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.
На відміну від програми Meta Verified, яка орієнтувалася переважно на блогерів та публічних осіб, новий сервіс розрахований на пересічних користувачів.
Головна мета компанії - монетизувати мобільний досвід мільйонів людей та компенсувати гігантські витрати на розробку ШІ.
Підписка Meta One об'єднує в собі попередні окремі плани (Instagram Plus, Facebook Plus та WhatsApp Plus) та додає розширені можливості штучного інтелекту.
Серед ключових фішок
Безкоштовне використання Meta AI у додатках залишиться, але з суворими лімітами.
Компанія запропонувала гнучку градацію цін:
Для звичайних користувачів: базова підписка Instagram Plus коштує 3,99 долара на місяць, основний тариф Meta One Core - 7,99 долара на місяць, а просунутий план Premium із максимальними лімітами ШІ - 19,99 долара на місяць.
Для авторів та бізнесу: чотирирівнева система починається від 14,99 долара на місяць (план Essential із галочкою верифікації та ШІ-ботом Business Agent).
Тариф Advanced коштує 49,99 долара на місяць, а корпоративні плани Expert та Max для великих команд оцінили у 149 доларів та 499 доларів на місяць відповідно.
Запуск платних тарифів відбувся на тлі фінансових труднощів IT-гіганта.
У останньому квартальному звіті компанія зафіксувала падіння вільного грошового потоку на 8 мільярдів доларів порівняно з минулим роком - усе через колосальні інвестиції у ШІ-технології.
Ситуацію ускладнює підрозділ Reality Labs, який займається метавсесвітом: лише за останній квартал його операційні збитки склали 4,62 мільярда доларів, а сумарні втрати за 6 років перевищили 80 мільярдів доларів.