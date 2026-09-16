Масштабный ущерб из-за ИИ: Meta запускает платные функции во всех соцсетях

Meta официально выпустила новую платную подписку Meta One, открывающую расширенный доступ к функциям искусственного интеллекта в Instagram, Facebook и WhatsApp.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
В отличие от программы Meta Verified, которая ориентировалась преимущественно на блоггеров и публичных лиц, новый сервис рассчитан на рядовых пользователей.
Главная цель компании - монетизировать мобильный опыт миллионов людей и компенсировать гигантские расходы на разработку ИИ.
Подписка Meta One объединяет предварительные отдельные планы (Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus) и добавляет расширенные возможности искусственного интеллекта.
Среди ключевых фишек
Бесплатное использование Meta AI в приложениях останется, но со строгими лимитами.
Компания предложила гибкую градацию цен:
Для обычных пользователей: базовая подписка Instagram Plus стоит 3,99 доллара в месяц, основной тариф Meta One Core - 7,99 доллара в месяц, а продвинутый план Premium с максимальными лимитами ИИ - 19,99 доллара в месяц.
Для авторов и бизнеса: четырехуровневая система начинается от 14,99 доллара в месяц (план Essential с галочкой верификации и ШИ-ботом Business Agent).
Тариф Advanced стоит 49,99 доллара в месяц, а корпоративные планы Expert и Max для больших команд оценили в 149 долларов и 499 долларов в месяц соответственно.
Запуск платных тарифов состоялся на фоне финансовых затруднений IT-гиганта.
В последнем квартальном отчете компания зафиксировала падение свободного денежного потока на 8 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом – все из-за колоссальных инвестиций в ИИ-технологии.
Ситуацию усложняет подразделение Reality Labs, занимающееся метавселенной: только за последний квартал его операционные убытки составили 4,62 миллиарда долларов, а суммарные потери за 6 лет превысили 80 миллиардов долларов.