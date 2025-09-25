Масштабні удари РФ по Запоріжжю: в ОВА розповіли, який нараз стан 31 постраждалого

Обстріли Запоріжжя

Запоріжжя зазнає значних обстрілів Російською Федерацією. Зокрема, під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. Тоді під час обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини. 23 вересня місто атакували "Шахеди". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно українські військові знищили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.